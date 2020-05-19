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В Ивано-Франковске СБУ задержала "всемирно известного" хакера - фото

В Ивано-Франковске СБУ задержала "всемирно известного" хакера - фото - Фото
Хакер (фото - depositphotos.com)
19.05.2020, 09:40

По данным СБУ, ранее хакер опубликовал на одном из форумов сообщение о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей

Служба безопасности Украины установила личность и задержала хакера, который известен под ником "Sanix". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, в начале 2019 года фигурант опубликовал на форуме объявление о продаже базы данных с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей. В январе 2019 года о нем писали иностранные СМИ, поскольку база данных, которую он выставил на продажу, была "крупнейшим за всю историю массивом украденных данных".

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гб составляла лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Общий объем составляет почти терабайт. Туда входят персональные данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

СБУ получила информацию, что хакер под ником "Sanix" - это, вероятно, житель Ивано-Франковской области. Специалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами, паролями к электронной почте, пин-кодами к банковским картам, электронным кошелькам криптовалют, счетам PayPal и т.д. 

Задержанному готовят подозрение о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и сбыте или распространении информации с ограниченными доступом, которая хранится на компьютерах.

  • 24 апреля сообщалось, что ультраправые хакеры похитили 20 000 аккаунтов ВОЗ и фонда Билла Гейтса.
Владислав Сердюк
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