Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.12.2018, 21:25

В Ивано-Франковске убили криминального авторитета - СМИ

В Ивано-Франковске убили криминального авторитета - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Ивано-Франковске на улице застрелили мужчину

Реклама
Реклама

В Ивано-Франковске в воскресенье, 30 декабря, прямо на улице расстреляли мужчину. Об этом сообщает издание Галка.

Стрельба произошла на улице Хотинская. На месте событий нашли три гильзы. Неизвестный стрелял, предположительно, вплотную. Убитый мужчина на вид среднего возраста. По данным издания, он был известен в криминальных кругах и провел не один десяток лет в тюрьме.

Реклама

В полиции сообщили, что нападавшего искали по горячим следам. Злоумышленник, или злоумышленники, были на черной машине без номерных знаков. Впоследствии на улице Набережной нашли сожженную машину, которая может принадлежать нападавшим.

Отправить:
Распечатать:
Теги: происшествие, убийство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 