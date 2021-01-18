В кафе Первомайска задержали 11 человек. Полиция говорит – криминальная сходка
В Первомайске полиция задержала 11 человек в кафе, а на владельца заведения составила административный протокол за нарушение карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как заявляют в полиции, задержанные – жители Первомайска и Южноукраинска – были вооружены и прибыли в Первомайск якобы на "криминальную сходку" для распределения "сфер влияния".
По словам правоохранителей, у задержанных изъяли оружие и боеприпасы, а их автомобили поместили на штрафплощадку.
В полиции сообщили, что их в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Правоохранители осмотрели автомобили задержанных и заявили об изъятии четырех пистолетов, ножей, ружья 16 калибра в заряженном состоянии и патронов к нему, а также более сотни патронов различного калибра. Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.
Читайте также: СБУ разоблачила террористическую группу неонацистов. Их главаря зовут "Гитлер" – фото
Комментарии