В кафе Первомайска задержали 11 человек. Полиция говорит – криминальная сходка

В Первомайске полиция задержала 11 человек в кафе, а на владельца заведения составила административный протокол за нарушение карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как заявляют в полиции, задержанные – жители Первомайска и Южноукраинска – были вооружены и прибыли в Первомайск якобы на "криминальную сходку" для распределения "сфер влияния".

По словам правоохранителей, у задержанных изъяли оружие и боеприпасы, а их автомобили поместили на штрафплощадку.

В полиции сообщили, что их в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Правоохранители осмотрели автомобили задержанных и заявили об изъятии четырех пистолетов, ножей, ружья 16 калибра в заряженном состоянии и патронов к нему, а также более сотни патронов различного калибра. Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

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Наталия Медведева

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