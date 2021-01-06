UA

СБУ разоблачила террористическую группу неонацистов. Их главаря зовут "Гитлер" – фото

06.01.2021, 17:37
СБУ разоблачила террористическую группу неонацистов. Их главаря зовут
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности прекратила деятельность неонацистской террористической группы последователей австралийца Брентона Тарранта. Об этом сообщает пресс-служба. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что глава группы по прозвищу "Гитлер" занимался распространением так называемого "манифеста" Тарранта, где опубликованы призывы и инструкции по совершению терактов на расовой и религиозной почве. Помимо этого, правоохранители получили доказательства его причастности к преступной деятельности.

СПРАВКА. Брентон Таррант, убивший 51 человека в мечетях новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, за несколько минут до совершения преступления разослал свой 74 страничный манифест под названием "The Great Replacement" представителям властей и СМИ. По данным СБУ, в тексте Таррант пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. 

Сейчас мужчину подозревают в преступлениях по ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины. 

Активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, говорят в СБУ. Одним из главарей которых был гражданин РФ, которого ранее задержали в Киеве.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
сбу терроризм неонацизм брентон таррант

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 