СБУ разоблачила террористическую группу неонацистов. Их главаря зовут "Гитлер" – фото
Служба безопасности прекратила деятельность неонацистской террористической группы последователей австралийца Брентона Тарранта. Об этом сообщает пресс-служба.
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Отмечается, что глава группы по прозвищу "Гитлер" занимался распространением так называемого "манифеста" Тарранта, где опубликованы призывы и инструкции по совершению терактов на расовой и религиозной почве. Помимо этого, правоохранители получили доказательства его причастности к преступной деятельности.
Сейчас мужчину подозревают в преступлениях по ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.
Активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, говорят в СБУ. Одним из главарей которых был гражданин РФ, которого ранее задержали в Киеве.
- 15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, около полусотни ранены. За терактом стоял 28-летний австралийский радикал Брентон Таррант, который расстреливал людей и стримил это в соцсети.
- 17 ноября 2020 года в СБУ сообщили о срыве поставки из Украины в одну из постсоветских стран партии запрещенного "манифеста Брентона Тарранта".
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