СБУ разоблачила террористическую группу неонацистов. Их главаря зовут "Гитлер" – фото

Служба безопасности прекратила деятельность неонацистской террористической группы последователей австралийца Брентона Тарранта. Об этом сообщает пресс-служба.

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Отмечается, что глава группы по прозвищу "Гитлер" занимался распространением так называемого "манифеста" Тарранта, где опубликованы призывы и инструкции по совершению терактов на расовой и религиозной почве. Помимо этого, правоохранители получили доказательства его причастности к преступной деятельности.

СПРАВКА. Брентон Таррант, убивший 51 человека в мечетях новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, за несколько минут до совершения преступления разослал свой 74 страничный манифест под названием "The Great Replacement" представителям властей и СМИ. По данным СБУ, в тексте Таррант пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Сейчас мужчину подозревают в преступлениях по ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, говорят в СБУ. Одним из главарей которых был гражданин РФ, которого ранее задержали в Киеве.

15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, около полусотни ранены. За терактом стоял 28-летний австралийский радикал Брентон Таррант, который расстреливал людей и стримил это в соцсети.

17 ноября 2020 года в СБУ сообщили о срыве поставки из Украины в одну из постсоветских стран партии запрещенного "манифеста Брентона Тарранта".

Станислав Стороженко

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