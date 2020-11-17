В Киевской области печатали экстремистскую литературу. СБУ подозревает провокацию: фото
Манифест австралийского массового убийцы должны были отправить в одну из постсоветских стран
В СБУ сообщили о срыве поставки из Украины в одну из постсоветских стран партии запрещенного "манифеста Брентона Тарранта". СБУ проверяет версию о провокации иностранных спецслужб.
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Манифест печатали, по информации ведомства, в подпольной типографии в Киевской области. Тираж заказал бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства.
Открыто дело по ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта) УК.
При обыске в типографии обнаружили полиграфическое оборудование, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы и образцы указанной продукции, сообщили в СБУ.
"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств", – говорится в сообщении.
CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для провокации против Украины.
Решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины.
- 15 марта 2019 года Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча. Погиб 51 человек, около полусотни получили ранения.
- Таррант расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" Таррант рассказал о ненависти к мигрантам и мотивах преступления, а также о том, что среди прочих стран он посещал и Украину.
- В июне 2020 г в СБУ заявили, что раскрыли и прекратили деятельность неонацистской радикальной группировки последователей Тарранта, которую возглавлял гражданин РФ.
- В августе 2020 г Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
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