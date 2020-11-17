UA

В Киевской области печатали экстремистскую литературу. СБУ подозревает провокацию: фото

17.11.2020, 16:49
В Киевской области печатали экстремистскую литературу. СБУ подозревает провокацию: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Манифест австралийского массового убийцы должны были отправить в одну из постсоветских стран

В СБУ сообщили о срыве поставки из Украины в одну из постсоветских стран партии запрещенного "манифеста Брентона Тарранта". СБУ проверяет версию о провокации иностранных спецслужб.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Манифест печатали, по информации ведомства, в подпольной типографии в Киевской области. Тираж заказал бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства.

Справка. Австралиец Брентон Таррант, убивший 51 человека в мечетях новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, за несколько минут до совершения преступления разослал свой 74 страничный манифест под названием "The Great Replacement" представителям властей и СМИ. По данным СБУ, в тексте Таррант пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Открыто дело по ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта) УК.

При обыске в типографии обнаружили полиграфическое оборудование, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы и образцы указанной продукции, сообщили в СБУ.

"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств", – говорится в сообщении.

CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для провокации против Украины.

Решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины.

  • 15 марта 2019 года Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча. Погиб 51 человек, около полусотни получили ранения.
  • Таррант расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" Таррант рассказал о ненависти к мигрантам и мотивах преступления, а также о том, что среди прочих стран он посещал и Украину. 
  • В июне 2020 г в СБУ заявили, что раскрыли и прекратили деятельность неонацистской радикальной группировки последователей Тарранта, которую возглавлял гражданин РФ. 
  • В августе 2020 г Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
сбу экстремизм брентон таррант

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 