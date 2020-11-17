В Киевской области печатали экстремистскую литературу. СБУ подозревает провокацию: фото

Манифест австралийского массового убийцы должны были отправить в одну из постсоветских стран

В СБУ сообщили о срыве поставки из Украины в одну из постсоветских стран партии запрещенного "манифеста Брентона Тарранта". СБУ проверяет версию о провокации иностранных спецслужб.

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Манифест печатали, по информации ведомства, в подпольной типографии в Киевской области. Тираж заказал бывший сотрудник правоохранительных органов соседнего с Украиной государства.

Справка. Австралиец Брентон Таррант, убивший 51 человека в мечетях новозеландского города Крайстчерч в 2019 году, за несколько минут до совершения преступления разослал свой 74 страничный манифест под названием "The Great Replacement" представителям властей и СМИ. По данным СБУ, в тексте Таррант пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Открыто дело по ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта) УК.

При обыске в типографии обнаружили полиграфическое оборудование, компьютерную технику с доказательствами печати запрещенной литературы и образцы указанной продукции, сообщили в СБУ.

"Поставка из нашей страны экстремистской литературы могла привести к дискредитации Украины на мировой арене, а также спланированной акции в пропагандистских СМИ для обвинения нашей страны в разжигании протестных мероприятий на территории иностранных государств", – говорится в сообщении.

CБУ проверяет возможную причастность к организации поставок книг спецслужб соседних стран для провокации против Украины.

Решается вопрос о привлечении к ответственности двух граждан Украины.

15 марта 2019 года Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча. Погиб 51 человек, около полусотни получили ранения.

Таррант расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" Таррант рассказал о ненависти к мигрантам и мотивах преступления, а также о том, что среди прочих стран он посещал и Украину.

В июне 2020 г в СБУ заявили, что раскрыли и прекратили деятельность неонацистской радикальной группировки последователей Тарранта, которую возглавлял гражданин РФ.

В августе 2020 г Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Вадим Ребрина

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