В Новой Зеландии дали пожизненное террористу, который убил 51 человека в двух мечетях

Австралийского террориста Брентона Таранта, убившего 51 человека в 2019 году, приговорили к пожизненному заключению

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права досрочного освобождения 29-летнего австралийца Брентона Тарранта, который весной 2019 года устроил теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч и убил 51 человека. Об этом сообщает BBC.

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Таррант стал первым человеком в истории Новой Зеландии, которого приговорили к такому наказанию. Таррант признался в убийстве 51 человека, посягательстве на жизнь еще 40 человек и совершении террористического акта.

"Ваши преступления настолько ужасны, что даже если вас задержат до самой смерти, это не исчерпает всех требований наказания", - заявил судья Кэмерон Мандер. "Я надеюсь, что сегодня последний раз, когда у нас есть причина услышать или произнести имя террориста", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, услышав приговор Тарранту.

Сам Таррант не отреагировал на приговор. Судья заявил, что, несмотря на то, что преступник признал себя виновным, он не выглядел "ни раскаявшимся, ни пристыженным".

15 марта 2019 года Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча. Погиб 51 человек, около полусотни получили ранения.

двух мечетях Таррант расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" Таррант рассказал о ненависти к мигрантам и мотивах преступления, а также о том, что среди прочих стран он посещал и Украину. Террорист называет себя "эко-фашистом".

расстреливал людей и стримил это "манифесте" Таррант рассказал о ненависти к мигрантам и мотивах преступления, а также о После убийств Новая Зеландия ввела более строгие законы об оружии.

Владислав Сердюк

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