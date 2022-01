В Калифорнии частный самолет попал под поезд: пилота вытащили за секунды до удара – видео

В Калифорнии 9 января одномоторный частный самолет Cessna совершил аварийную посадку на железнодорожном переезде. Полицейским удалось вытащить раненого пилота из кабины за несколько секунд до того, как самолет был уничтожен проходившим поездом, сообщает в Twitter штаб полицейского департамента Лос-Анжелеса.

"Полицейские подразделения проявили героизм и решительность и спасли жизнь пилоту, который совершил вынужденную посадку на железнодорожные пути на перекрестке Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит", – сказано в пояснении к опубликованному видео с грудной камеры одного из полицейских.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo