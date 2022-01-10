В Калифорнии частный самолет попал под поезд: пилота вытащили за секунды до удара – видео

В Калифорнии 9 января одномоторный частный самолет Cessna совершил аварийную посадку на железнодорожном переезде. Полицейским удалось вытащить раненого пилота из кабины за несколько секунд до того, как самолет был уничтожен проходившим поездом, сообщает в Twitter штаб полицейского департамента Лос-Анжелеса.

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"Полицейские подразделения проявили героизм и решительность и спасли жизнь пилоту, который совершил вынужденную посадку на железнодорожные пути на перекрестке Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит", – сказано в пояснении к опубликованному видео с грудной камеры одного из полицейских.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Как пояснил для Reuters очевидец происшествия Луис Хименес, самолет после неудачной попытки взлета из аэропорта Уайтмен сумел сесть на загруженном железнодорожном переезде (на аэрофото переезд виден внизу справа).

28 декабря 2021 года в районе города Эль-Кахон в Южной Калифорнии разбился самолет Learjet. Никто из находившихся на борту не выжил.

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Сергей Бережной

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