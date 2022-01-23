В Карпатах спасатели ищут четырех туристов: заблудились во время катания на лыжах

Спасатели ищут четырех туристов, которые исчезли во время катания на лыжах на туристическом маршруте в районе горы Гимба. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщение об исчезновении туристов поступило спасателям вчера в 20:50. Спасатели предположили, что те утратили ориентир и потерялись.

В 21:15 туристы вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели направили их в направлении села Березники. Поисковые работы продолжаются. Температура в районе поиска – около 10 градусов мороза.

В ГСЧС отмечают, что за 24 часа до этого они также нашли двух столичных туристов, потерявшихся в районе Гимби.

29 июля 2021 года в Карпатах, в районе горы Круглой, в троих человек из туристической группы попала молния.

7 декабря этого года в Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал.

Владислав Сердюк

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