В Карпатах спасатели ищут четырех туристов: заблудились во время катания на лыжах
23.01.2022, 08:59
Карпати (Фото - unsplash.com)
Спасатели ищут четырех туристов, которые исчезли во время катания на лыжах на туристическом маршруте в районе горы Гимба. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщение об исчезновении туристов поступило спасателям вчера в 20:50. Спасатели предположили, что те утратили ориентир и потерялись.
В 21:15 туристы вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели направили их в направлении села Березники. Поисковые работы продолжаются. Температура в районе поиска – около 10 градусов мороза.
В ГСЧС отмечают, что за 24 часа до этого они также нашли двух столичных туристов, потерявшихся в районе Гимби.
- 29 июля 2021 года в Карпатах, в районе горы Круглой, в троих человек из туристической группы попала молния.
- 7 декабря этого года в Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии