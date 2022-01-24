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В Карпатах туристов накрыла лавина: их спасли, пригодились смартфоны

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 09:50
В Карпатах туристов накрыла лавина: их спасли, пригодились смартфоны - Фото
Спасатели доставили туристов в населенный пункт (Фото - ГСЧС)

Вчера, 23 января, в Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь девятерым туристам, которые попали под схождение лавины. Один из них был травмирован, об этом сообщает ГСЧС.

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Уточняется, что сотрудники службы забрали людей из горной полонины Боржава (склон г. Плай) и доставили в населенный пункт. Пострадавшему оказали доврачебную помощь, в больницу он будет обращаться самостоятельно.

Под сход лавины туристы попали близ пгт Воловец, в результате пятеро человек оказались частично засыпаны снегом. Им удалось откопаться самостоятельно, но один пострадавший нуждался в транспортировке. 

Туристы отправили сигнал SOS через приложение "Спасение в горах". Им на помощь отправились десять горных спасателей и три единицы техники, которые спустили людей с полонины Боржава в населенный пункт.

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС
  • 29 июля 2021 года в Карпатах, в районе горы Круглой, в троих человек из туристической группы попала молния
  • 7 декабря этого года в Карпатах спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, который 4 декабря поехал кататься на снегоходе и пропал.

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Яна Катасонова
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ГСЧС туристы спасение лавина
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