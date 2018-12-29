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29.12.2018, 21:50

В Карпатах во двор крестьянина упал метеорит - видео

В Карпатах во двор крестьянина упал метеорит - видео - Фото
Фото: скриншот видео

Хозяин дома услышал грохот и увидел, как загорелся гараж

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Во двор жителя села Замагора, расположенного в Карпатах, упал метеорит, который чуть не сжег хозяйский гараж. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сначала хозяин дома Богдан испугался и подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату. Он рассказал, что грохот сопровождался ярким светом.

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Богдан выбежал из дома, чтобы выяснить, что произошло, и увидел как горит гараж. Погасив огонь, хозяин обнаружил камень весом около двух килограмм. Он предположил, что камень может иметь космическое происхождение.

Журналисты проконсультировались с учеными из Технического университета нефти и газа. Там подтвердили, что камень, действительно, метеорит. Находка оказалась хондритом - самым распространенным типом каменных метеоритов. Ученые объяснили тяжесть такого небольшого по размеру камня тем, что в его составе есть никель. 

Находку передали в Музей гуцульской магии.

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Теги: космос, Карпаты, метеорит
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