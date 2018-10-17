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17.10.2018, 19:44

В керченском колледже нашли еще одно взрывное устройство - росСМИ

В керченском колледже нашли еще одно взрывное устройство - росСМИ - Фото
Владислав Росляков Фото: скриншот с видео

Взрывное устройство нашли рядом с вещами подозреваемого в нападении

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Рядом с вещами подозреваемого в нападении на колледж в Керчи обнаружили второе взрывное устройство, оно обезврежено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых органах.

Эту информацию подтвердили также источники Интерфакса.

"Второе взрывное устройство в колледже обнаружили и обезвредили", - сказал собеседник агентства.

По версии российского следствия, сегодня студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что в колледже взорвалось "неустановленное взрывное устройство"В свою очередь в СК РФ заявили, что, согласно первоначальному осмотру тел, погибшие скончались от огнестрельных ранений. СК РФ переквалифицировал уголовное дело со статьи "теракт" на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Прокуратура Крыма пока квалифицирует взрыв в колледже как террористический акт

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Теги: взрывное устройство, бомба, колледж, керчь, техникум, Крым, новости крыма
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