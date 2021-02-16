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В Киеве акушер "принимал" роды по Skype – женщина решила рожать дома

16.02.2021, 11:09
В Киеве акушер
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве акушер бригады экстренной-медицинской помощи "принимал роды" у женщины по Skype, так как она решила рожать дома. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи. 

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Отмечается, что врачей вызвал муж роженицы, сама она не становилась на учет в регистрации. 

Медики отмечают, что ребенок родился недоношенным на 36 неделе.

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Станислав Стороженко
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