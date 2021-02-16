В Киеве акушер "принимал" роды по Skype – женщина решила рожать дома
16.02.2021, 11:09
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
В Киеве акушер бригады экстренной-медицинской помощи "принимал роды" у женщины по Skype, так как она решила рожать дома. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи.
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Отмечается, что врачей вызвал муж роженицы, сама она не становилась на учет в регистрации.
Медики отмечают, что ребенок родился недоношенным на 36 неделе.
- 4 февраля сообщалось, что украинка Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, летевшего из Дохи (Катар) в Бангкок (Таиланд).
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