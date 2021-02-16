В Киеве акушер "принимал" роды по Skype – женщина решила рожать дома

В Киеве акушер бригады экстренной-медицинской помощи "принимал роды" у женщины по Skype, так как она решила рожать дома. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что врачей вызвал муж роженицы, сама она не становилась на учет в регистрации.

Медики отмечают, что ребенок родился недоношенным на 36 неделе.

4 февраля сообщалось, что украинка Елена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, летевшего из Дохи (Катар) в Бангкок (Таиланд).

Читайте также: Британский депутат отложила роды для голосования за Brexit – BBC

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.