В Киеве повредили мемориал Герою Небесной сотни. Вандал задержан

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Киеве на Европейской площади в Печерском районе повредили мемориал Герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

Правонарушителя забрали сотрудники психоневротического диспансера, так как он вел себя неадекватно.

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса).

Ниготян был участником Евромайдана, 22 января 2014 года был убит во время противостояния на улице Грушевского.

Ранее суд наложил арест на часть улицы Институтской, где проходили действия Евромайдана.

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