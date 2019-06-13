В Ужгороде сожгли автомобиль первого заместителя мэра: видео

Фото: Facebook / Іштван Цап

В Ужгороде подожгли машину первого заместителя мэра Иштвана Цапа. Об этом он написал в Facebook.

В Нацполиции в Закарпатской области LIGA.net рассказали, что анонимное сообщение о горящем Мерседесе пришло в 04:17. Сейчас правоохранители проводят экспертизу вещей, поврежденное авто забрали на полицейский участок.

Предварительная квалификация - "умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 194 УК).

Ранее в Ужгороде умер мужчина, который поджег себя под прокуратурой.

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