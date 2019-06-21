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21.06.2019, 16:02

Дело Майдана. Суд наложил арест на часть Институтской

Дело Майдана. Суд наложил арест на часть Институтской - Фото
Фото: https://www.facebook.com/SaveInstu/photos

Арест с улицы снимут после того, как там закончатся расследования по Майдану

Апелляционный суд Киева наложил арест на часть улицы Институтской, где находится Аллея героев Небесной сотни. Такое решение приняли на заседании суда вчера, 20 июня.

Суд признал, что Музей Революции достоинства не имеет права менять ландшафт во время постройки мемориального комплекса, поскольку это может уничтожить вещественные доказательства. Арест с улицы снимут после того, как там закончатся следственные действия по делу Майдана.

Ранее в ООН назвали расследования по делу Майдана неэффективными

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Теги: апелляционный суд, майдан, институтская
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