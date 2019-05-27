Луценко готов сказать, кто приказывал стрелять на Майдане: видео

Генпрокурор Юрий Луценко призвал депутатов Рады поддержать законопроект о возобновлении процедуры заочного судопроизводства, что, по его словам, даст возможность назвать в суде имена людей, которые отдавали приказы о расстрелах протестующих на Майдане. Об этом Луценко сказал в своем видеообращении.

"169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах (по делам Майдана, - ред.). Еще 445 лиц, среди которых 34 высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО", - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что благодаря введенной парламентом процедуре заочного судопроизводства, Оболонский райсуд Киева осудил к 13 годам бывшего президента Виктора Януковича.

"Но общество справедливо спрашивает, кто же отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане. Мы готовы дать на это ответ", - сказал Луценко.

Однако он отметил, что механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с образованием Госбюро расследований.

"Сейчас, в последние недели работы Рады восьмого созыва мы вместе с вами (депутатами Рады, - ред.) имеем возможность дать этот ответ обществу", - сказал Луценко.

Он призвал депутатов поддержать законопроект №9353 авторства депутата Сергея Алексеева, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство исключительно по преступлениям прошлых лет против государства или убийствам мирных людей.

Луценко заявил, что это даст возможность назвать в суде имена людей, которые отдали приказ о расстреле протестующих.

22 мая на допрос по делу Майдана в управление спецрасследований ГПУ пришел вернувшийся в Украину спустя пять лет Андрей Портнов, который был замглавы АП времен Януковича.