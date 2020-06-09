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В Киеве пьяный мужчина угнал авто посла и попал в ДТП на Андреевском спуске

В Киеве пьяный мужчина угнал авто посла и попал в ДТП на Андреевском спуске - Фото
Фото: Нацполиция
09.06.2020, 13:47

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля иностранного посла и совершении ДТП на Андреевском спуске

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в похищении машины посла другого государства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

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Сегодня утром неизвестный мужчина похитил внедорожник Mitsubishi Pajero из резиденции посла на Гончарной улице. Следователи установили, что мужчина перепрыгнул забор, взял в резиденции ключи и снес автомобилем ворота. Он успел доехать до Андреевского спуска, где врезался в дорожный столб и сбежал, оставив машину.

Служебная собака взяла след, и подозреваемого задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам был в состоянии опьянения. По факту происшествия открыли уголовное производство.

Наталия Софиенко
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