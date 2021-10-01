В Киеве стреляли в водителя главы Госархивслужбы, подозреваемый задержан

В Киеве стреляли в водителя главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Об этом Хромов сообщил в Facebook, информацию подтвердили LIGA.net в пресс-службе Нацполиции Киева.

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По словам Хромова, его водитель вчера, 30 сентября, был ранен в подбородок пулей или дробью, когда был рядом с гаражом в архивном городке на ул. Соломенской, 24. Сам Хромов находился в командировке в Виннице.

В пресс-службе Нацполиции Киева на вопрос LIGA.net о происшествии сослались на информацию, опубликованную на официальном сайте, о прохожем, получившем ранение из пневматического ружья. Пострадавший был госпитализирован с ул. Преображенской с непроникающим ранением шеи, стрелявший задержан.

Подозреваемый утверждает, что якобы решил пострелять со своего балкона из пневматического ружья по птицам, и в прохожего попал случайно.

Денис Юдин

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