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В Киеве водитель двумя ударами убил пешехода, подозреваемого задержали через час: видео

19.02.2021, 16:47
В Киеве водитель двумя ударами убил пешехода, подозреваемого задержали через час: видео - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

В Киеве водитель автомобиля нанес два удара пешеходу, пострадавший скончался. Драку засняла камера видеонаблюдения, и через час подозреваемый был задержан, сообщает в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Ссора между мужчинами произошла сегодня, 19 февраля, в 14:48, сообщает Геращенко (по времени на записи – в 14:38), а подозреваемого в убийстве задержали в 15:58. 

Замглавы МВД подчеркнул, что в Киеве уже установлено около 8000 камер видеонаблюдения, и призвал другие города последовать этому примеру.

По информации Киев Оперативный, инцидент произошел возле театра имени Ивана Франко.

Денис Юдин
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