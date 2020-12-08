В Киеве на Майдане Независимости убили человека – полиция

Сегодня, 8 декабря, около 20:00 в центре Киева убили человека. Об этом сообщает столичная полиция.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ОО Киев оперативный, инцидент произошел в подземном переходе у входа на станцию метро "Майдан Незалежности".

В полиции установили, что между мужчинами произошел конфликт, один из участников драки ударил другого ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший умер на месте.

Правоохранители заявляют, что задержали подозреваемых и доставили в отделение.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

6 декабря сообщалось об убийстве музыканта в Киеве.

Читайте также: Выглядело как суицид. Прокуратура заявила о раскрытии убийства солдата в Станице Луганской

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.