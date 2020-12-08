В Киеве на Майдане Независимости убили человека – полиция
08.12.2020, 23:05
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сегодня, 8 декабря, около 20:00 в центре Киева убили человека. Об этом сообщает столичная полиция.
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По данным ОО Киев оперативный, инцидент произошел в подземном переходе у входа на станцию метро "Майдан Незалежности".
В полиции установили, что между мужчинами произошел конфликт, один из участников драки ударил другого ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший умер на месте.
Правоохранители заявляют, что задержали подозреваемых и доставили в отделение.
Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
- 6 декабря сообщалось об убийстве музыканта в Киеве.
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