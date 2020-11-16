Выглядело как суицид. Прокуратура заявила о раскрытии убийства солдата в Станице Луганской

По версии следствия, в затылок погибшего выстрелил его сослуживец

16 ноября в военную прокуратуру Луганского гарнизона сообщили о якобы совершении самоубийства 21-летним военнослужащим при исполнении служебных обязанностей в районе Станицы Луганской. Правоохранители пришли к выводу, что было убийство, и заявили о задержании подозреваемого. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По информации следователей, на месте происшествия было перемещено оружие погибшего, а повреждения потерпевшего не соответствуют обстоятельствам суицида.

По версии следствия, в затылок погибшего выстрелил его сослуживец. В прокуратуре заявляют, что подозреваемый, узнав о собранной правоохранителями информации, сознался в убийстве и сообщил, что был пьян, когда сделал это.

Подозреваемый задержан.

1 сентября в Житомирском военном институте им. Королева погиб курсант. Основная версия прокуратуры – самоубийство.

Наталия Медведева

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