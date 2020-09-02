В прокуратуре назвали основную версию гибели житомирского курсанта

Следствие также рассматривает версии умышленного убийства и ненадлежащего обращения с оружием

Основная версия гибели первокурсника Житомирского военного института им. С. П. Королева — самоубийство. Об этом сообщил первый заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк агентству Укринформ.

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По информации прокурора, у погибшего курсанта 2003 года рождения была найдена при себе предсмертная записка, которая была адресована на имя определенной девушки.

Также он уточнил, что не исключаются еще две версии смерти: умышленное убийство и ненадлежащее обращение с оружием.

"В настоящее время в ходе досудебного расследования установлено, что военнослужащие первого курса, в соответствии с приказом начальника военного института, проводили учебно-боевые стрельбы и непосредственно во время проведения стрельб один военнослужащий отлучился. В течение где-то полминуты его не было, а затем нашли тело без признаков жизни", - добавил прокурор.

1 сентября в Житомирском военном институте им. Королева погиб курсант.

Станислав Стороженко

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