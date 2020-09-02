В Житомирском военном институте в первый же день учебы погиб курсант
02.09.2020, 10:10
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
Представители Военной службы правопорядка, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции изучают обстоятельства гибели
Вчера, 1 сентября, в Житомирском военном институте им. Королева в результате неосторожного обращения с оружием погиб курсант. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
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Погибший - Максим Хоровский, 2020 года набора.
Причины и обстоятельства происшествия расследуются представителями Военной службы правопорядка, Военной прокуратурой Житомирского гарнизона и Нацполицией.
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