В Житомирском военном институте в первый же день учебы погиб курсант

Представители Военной службы правопорядка, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции изучают обстоятельства гибели

Вчера, 1 сентября, в Житомирском военном институте им. Королева в результате неосторожного обращения с оружием погиб курсант. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

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Погибший - Максим Хоровский, 2020 года набора.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются представителями Военной службы правопорядка, Военной прокуратурой Житомирского гарнизона и Нацполицией.

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Станислав Стороженко

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