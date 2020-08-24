В общежитии военного полигона Десна прозвучал взрыв, один человек погиб

Пресс-служба полигона утверждает, что причиной взрыва стала халатность и пренебрежение мерами безопасности

В общежитии военного полигона Десна сегодня, около 17:30, произошел взрыв, один военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.

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В результате взрыва еще двое военных пострадали, также пострадала гражданская девушка, которая гостила у одного из военнослужащих. Она находится в тяжелом состоянии. Потерпевшие доставлены в больницы.

Причиной взрыва пресс-служба полигона называет личную халатность и пренебрежение мерами безопасности.

На месте происшествия работает военное руководство и следственная группа Нацполиции.

В ноябре 2015 года на полигоне Десна из-за взрыва кумулятивной гранаты во время учений погиб подполковник ВСУ.

14 апреля 2020 года из-за взрыва миномета во время учений на Донбассе погиб военный, еще восемь получили ранения.

Денис Юдин

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