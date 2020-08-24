В общежитии военного полигона Десна прозвучал взрыв, один человек погиб
24.08.2020, 22:55
Последствия взрыва на полигоне Десна (Фото - пресс-служба учебного центра Десна)
Пресс-служба полигона утверждает, что причиной взрыва стала халатность и пренебрежение мерами безопасности
В общежитии военного полигона Десна сегодня, около 17:30, произошел взрыв, один военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.
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В результате взрыва еще двое военных пострадали, также пострадала гражданская девушка, которая гостила у одного из военнослужащих. Она находится в тяжелом состоянии. Потерпевшие доставлены в больницы.
Причиной взрыва пресс-служба полигона называет личную халатность и пренебрежение мерами безопасности.
На месте происшествия работает военное руководство и следственная группа Нацполиции.
- В ноябре 2015 года на полигоне Десна из-за взрыва кумулятивной гранаты во время учений погиб подполковник ВСУ.
- 14 апреля 2020 года из-за взрыва миномета во время учений на Донбассе погиб военный, еще восемь получили ранения.
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