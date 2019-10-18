В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений с ножом

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В Киеве задержан подозреваемый в серии нападений с ножом на мужчин, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Нападения были совершены в сентябре на территории Днепровского района Киева. В прокуратуре утверждают, что в результате следственно-розыскных действий и сбора доказательств установлена причастность к двум таким нападениям 44-летнего местного жителя, который раньше пребывал на принудительном лечении за убийство в невменяемом состоянии.

Сегодня ему было сообщено подозрение в ч.1 ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) уголовного кодекса. В качестве меры пресечения прокуратура просит суд поместить подозреваемого в психиатрическую лечебницу.

Расследуется возможная причастность задержанного к другим эпизодам.

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