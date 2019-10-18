Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений с ножом

В Киеве задержали подозреваемого в серии нападений с ножом - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.10.2019, 13:12

Прокуратура просит суд поместить подозреваемого в психиатрическую лечебницу

В Киеве задержан подозреваемый в серии нападений с ножом на мужчин, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Нападения были совершены в сентябре на территории Днепровского района Киева. В прокуратуре утверждают, что в результате следственно-розыскных действий и сбора доказательств установлена причастность к двум таким нападениям 44-летнего местного жителя, который раньше пребывал на принудительном лечении за убийство в невменяемом состоянии.

Сегодня ему было сообщено подозрение в ч.1 ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) уголовного кодекса. В качестве меры пресечения прокуратура просит суд поместить подозреваемого в психиатрическую лечебницу.

Расследуется возможная причастность задержанного к другим эпизодам.

Смотрите также: Полиция задержала главаря и членов крупной ОПГ: фото и видео

Напишите нам
нападение нож Днепровский район
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 