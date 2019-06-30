В киевском кафе произошла стрельба, есть раненый: фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сегодня, 30 июня, в Киеве в кафе на территории Оболонского района между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате один из участников инцидента был ранен в ногу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что правонарушителей задержали наряды патрульных и доставили их в управление полиции.

По словам свидетелей, в кафе произошел конфликт, который из словесной перепалки перерос в драку со стрельбой. Раненому вызвали скорую помощь, а компания, в которой был стрелявший, уехала на автомобиле.

Сообщается, что через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий автомобиль, в салоне которого полицейские нашли предмет, похожий на пистолет и пакет с таблетками белого цвета.

Отмечается, что правоохранители установили личности злоумышленников, все четверо - граждане другого государства. Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УК.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий, чтобы определить роли каждого из подозреваемых в совершении преступления.

27 июня сообщалось, что правоохранители разоблачили в Николаеве сутенеров, которые в нескольких квартирах устроили бордели для иностранных моряков.