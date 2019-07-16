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16.07.2019, 16:58

В Киевской области в частном доме произошел взрыв: фото

В Киевской области в частном доме произошел взрыв: фото - Фото
Фото: facebook.com/mns.gov.ua

В результате взрыва погиб один человек

16 июля в 14:50 в селе Сеньковка Бориспольского района в частном жилом доме произошел взрыв, по предварительной информации, газовоздушной смеси. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате инцидента погиб один человек. Дом разрушен.

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлекли девять человек личного состава и две единицы техники.

13 июля 2019 года в Ровенской области при детонации неизвестного предмета погибли двое детей.

Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. "11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавших в доме напротив, пришли к деду. Его на тот момент дома не было", - уточнили в пресс-службе областной полиции.

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Теги: взрыв, киевская область
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