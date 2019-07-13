В Ровенской области при взрыве погибли двое детей - Аброськин

Вячеслав Аброськин (фото - npu.gov.ua)

В Ровенской области при детонации неизвестного предмета сегодня погибли двое детей. Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в 12:00 в поселке Ровенской области мальчик, 2006 года рождения, и девочка, 2007 года рождения, в подсобном помещении (летняя кухня) хозяйства своего деда взяли из металлического сейфа неизвестный предмет, который в дальнейшем сдетонировал, в результате взрыва дети погибли на месте происшествия", - отметил Аброськин.

Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. "11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавших в доме напротив, пришли к деду. Его на тот момент дома не было", - уточнили в пресс-службе областной полиции.

По данным полиции, мужчина собирал различный металлолом и привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции.

1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области дети играли с неизвестным предметом, и он взорвался. В результате - шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы разной тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.