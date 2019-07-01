Взрыв на детской площадке: ранены шестеро детей

Скорая помощь (фото - pixabay)

Сегодня, 1 июля, на детской площадке в села Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области дети играли с неизвестным предметом и он взорвался. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, в результате взрыва шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы разной тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Полицейские сфотографировали остатки взорвавшегося предмета.

Около полуночи 15 июня в Киеве на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской произошел мощный взрыв. В результате было разрушено 3 гаража, повреждена газовую трубу и окна жилого дома. Жертв и пострадавших нет. Для разбора завалов привлекались 50 человек и 8 единиц техники.