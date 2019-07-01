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01.07.2019, 22:11

Взрыв на детской площадке: ранены шестеро детей

Взрыв на детской площадке: ранены шестеро детей - Фото
Скорая помощь (фото - pixabay)

Один ребенок находится в тяжелом состоянии

Сегодня, 1 июля, на детской площадке в села Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области дети играли с неизвестным предметом и он взорвался. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

По предварительным данным, в результате взрыва шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы разной тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Полицейские сфотографировали остатки взорвавшегося предмета.

Около полуночи 15 июня в Киеве на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской произошел мощный взрыв. В результате было разрушено 3 гаража, повреждена газовую трубу и окна жилого дома. Жертв и пострадавших нет. Для разбора завалов привлекались 50 человек и 8 единиц техники.

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Теги: взрыв, дети, днепропетровская область
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