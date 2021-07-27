В Кировоградской области банда терроризировала автоперевозчиков, она нейтрализована – СБУ

Служба безопасности заявила о нейтрализации в Кировоградской области преступной группировки, которая терроризировала автоперевозчиков и контролировала торговлю наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В спецслужбе отмечают, что банду организовал так называемый "смотрящий" из одного из городов области.

По данным СБУ, участники группировки распространяли преступное влияние на общественную жизнь в регионе, они запугивали граждан, требовали деньги у предпринимателей, а также координировали наркобизнес.

По оперативной информации, члены группы причастны к вымогательству денег у автоперевозчиков – в случае неуплаты на водителей давили психологически и угрожали физической расправой.

Человеку, которого считают лидером группировки, объявили о подозрении в установлении или распространении преступного воздействия. Его дом обыскали правоохранители, они заявили, что обнаружили там боевую гранату РГД-5 и патроны к стрелковому оружию калибра 7,62 мм.

31 мая полиция Киевской области провела на Западной Украине масштабную спецоперацию и заявила о разоблачении преступной организации, которая длительное время действовала на Закарпатье.

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Наталия Медведева

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