В Китае грузовик въехал в скопление людей, 10 погибших

Полиция Китая (Иллюстративное фото: EPA)

Сегодня, 22 сентября, десять человек погибли и 16 человек получили травмы после того, как грузовик врезался в местный рынок и ударил пешеходов в городе Сянтан, провинция Хунань в центральном Китае. Об этом сообщает China Global Television Network.

Инцидент произошел около 8:40 утра, когда грузовик проезжал по улице в уезде Сянтань, округ Хуаси, где был организован традиционный воскресный рынок.

Пострадавших оперативно отвезли в больницы.

Местные СМИ сообщили, что водителя задержала полиции. Причины его поступка пока неясны. Расследование продолжается.

Читайте также: ДТП с маршруткой в Одесской области, погибли 9 человек: видео