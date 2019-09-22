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В Китае грузовик въехал в скопление людей, 10 погибших

В Китае грузовик въехал в скопление людей, 10 погибших - Фото
Полиция Китая (Иллюстративное фото: EPA)
22.09.2019, 20:56

Шестнадцать человек получили травмы

Сегодня, 22 сентября, десять человек погибли и 16 человек получили травмы после того, как грузовик врезался в местный рынок и ударил пешеходов в городе Сянтан, провинция Хунань в центральном Китае. Об этом сообщает China Global Television Network.

Инцидент произошел около 8:40 утра, когда грузовик проезжал по улице в уезде Сянтань, округ Хуаси, где был организован традиционный воскресный рынок.

Пострадавших оперативно отвезли в больницы.

Местные СМИ сообщили, что водителя задержала полиции. Причины его поступка пока неясны. Расследование продолжается.

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Китай грузовик дтп
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