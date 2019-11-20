В Кременчуге нашли застреленным депутата

В полиции сообщили, что в Кременчуге обнаружили в автомобиле Toyota тело 47-летнего мужчины. По данным местных СМИ, это депутат Кременчугского районного совета.
В полиции Полтавской области сообщили лишь, что устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
По информации издания Полтавщина, в автомобиле обнаружено тело депутата Андрея Гаврилова.
В пресс-службе местной полиции изданию рассказали, что сообщение около 10 утра поступило от женщины, к которой приехал погибший. Она сообщила, что вышла и увидела автомобиль Toyota, который, по ее словам, был закрыт изнутри. В салоне она обнаружила своего знакомого с огнестрельными ранениями. Рядом с телом лежат пистолет.
Издание уточняет, что автомобиль обнаружили недалеко от школы-интерната № 21.
Сейчас на месте работают криминалисты.
В октябре покончил жизнь самоубийством депутат Шишацкого райсовета Полтавской области Владимир Петренко.