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В Кривом Роге человек с ножом напал на прохожих, двое погибли, восемь ранены: фото

07.11.2020, 20:28
В Кривом Роге человек с ножом напал на прохожих, двое погибли, восемь ранены: фото - Фото
Скриншот из видео Нацполиции

Полиция задержала 37-летнего мужчину

Сегодня, 7 ноября, в Кривом Роге на улице неизвестный с ножом бросался на людей. Два человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба криворожской полиции.

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Как отмечается, инцидент произошел в Металлургическом районе города.

В полиции сообщают, что жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу – среди них 8-летний ребенок.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался местный житель 1983 года рождения. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции
  • В ночь на 22 мая 2020-го в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема, из охотничьего ружья убил семерых человек.
  • Погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.
Наталия Медведева
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