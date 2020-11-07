В Кривом Роге человек с ножом напал на прохожих, двое погибли, восемь ранены: фото
07.11.2020, 20:28
Скриншот из видео Нацполиции
Полиция задержала 37-летнего мужчину
Сегодня, 7 ноября, в Кривом Роге на улице неизвестный с ножом бросался на людей. Два человека погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба криворожской полиции.
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Как отмечается, инцидент произошел в Металлургическом районе города.
В полиции сообщают, что жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу – среди них 8-летний ребенок.
Полиция задержала подозреваемого, им оказался местный житель 1983 года рождения. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
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