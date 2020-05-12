В Кривом Роге главврач больницы выписал 15 больных с коронавирусом - горсовет

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

В Кривом Роге главного врача четвертой городской больницы отстранили от выполнения обязанностей из-за того, что он якобы выписал 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Криворожского горсовета.

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Действия врача расследует специальная комиссия.

"Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией", - сказал начальник управления здравоохранения горсовета Константин Мурашко.

По его словам, всем выписанным предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка уже туда переведена.

На утро 12 мая в Кривом Роге зарегистрировано 174 подтвержденных случая коронавируса, шесть человек умерли.

В Украине на утро 12 мая коронавирус подтвержден у 16 023 человек, 425 человек умерли, 3373 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.