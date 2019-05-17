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17.05.2019, 16:58

В Кривом Роге маршрутка выехала на тротуар: есть пострадавший

В Кривом Роге маршрутка выехала на тротуар: есть пострадавший - Фото
Фото: 1kr.ua

На тротуаре, по информации полиции, маршрутка пешеходов не задела

исправлено
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В Кривом Роге, возле остановке "Юбилейная" маршрутное такси №261в результате столкновения с легковым автомобилем выехало на тротуар. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщилид в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Пострадал пассажир маршрутки – у него рассечение.

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На тротуаре, по информации полиции, маршрутка пешеходов не задела.

Местное издание Первый криворожский сообщило, что маршрутка врезалась в группу людей.

По информации Первого городского, двое человек пострадали. Издание пишет, что маршрутка выехала на тротуар, где в этот момент стояли люди.

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Теги: дтп, транспорт, кривой рог, маршрутка
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