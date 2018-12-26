Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 11:24

В Кривом Роге ограбили отделение банка и ранили сотрудницу

В Кривом Роге ограбили отделение банка и ранили сотрудницу - Фото
Ограбление банка (фото - Первый Криворожский)

Ограбление произошло сегодня утром, полиция разыскивает грабителей

Реклама
Реклама

Сегодня около 09:00 в Кривом Роге неизвестные ограбили отделение банка. Об этом LIGA.net сообщила спикер криворожского отделения полиции Оксана Бронецкая. 

Пострадала сотрудница банка, какого рода ранения она получила - пока точно неизвестно.

Реклама

На месте работают сотрудники полиции, также правоохранители принимают меры для задержания причастных к ограблению. 

По информации ресурса Первый Криворожский, из банка украли 15 тыс евро, 150 тыс грн и неизвестную сумму в долларах. В полиции эту информацию не подтверждают. 

17 ноября в Ирпене ограбили инкассаторов. Позже полиция задержала одного из вероятных злоумышленников с банковскими кассетами с деньгами - похитили 3 млн грн. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, ранение, банк, кривой рог, ограбление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 