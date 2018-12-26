В Кривом Роге ограбили отделение банка и ранили сотрудницу

Ограбление банка (фото - Первый Криворожский)

Сегодня около 09:00 в Кривом Роге неизвестные ограбили отделение банка. Об этом LIGA.net сообщила спикер криворожского отделения полиции Оксана Бронецкая.

Пострадала сотрудница банка, какого рода ранения она получила - пока точно неизвестно.

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На месте работают сотрудники полиции, также правоохранители принимают меры для задержания причастных к ограблению.

По информации ресурса Первый Криворожский, из банка украли 15 тыс евро, 150 тыс грн и неизвестную сумму в долларах. В полиции эту информацию не подтверждают.

17 ноября в Ирпене ограбили инкассаторов. Позже полиция задержала одного из вероятных злоумышленников с банковскими кассетами с деньгами - похитили 3 млн грн.