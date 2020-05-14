В Кривом Роге умерли двое выписанных из больницы пациентов с коронавирусом - ОГА

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Кривом Роге скончались двое из 15 пациентов с коронавирусом, которых главный врач больницы выписала домой. Однако глава облгосадминистрации говорит, что в действиях врача "есть логика". Об этом Святослав Олейник сказал в комментарии Радио Свобода.

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Сейчас действия главврача изучает специально созданная комиссия.

"Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые", - сказал глава ОГА.

Он допустил, что врач таким образом хотела уберечь других пациентов от заражения. К тому же у выписанных пациентов, по словам Олейника, не было симптомов.

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"Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях", - заявил он.

По словам главы ОГА, в больнице протестуют всех медработников.

12 мая в Кривом Роге главного врача четвертой городской больницы отстранили от выполнения обязанностей из-за того, что он якобы выписал 15 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.