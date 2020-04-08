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В Крыму оккупанты из-за COVID-19 заблокировали больницу и цеха Крымского титана

В Крыму оккупанты из-за COVID-19 заблокировали больницу и цеха Крымского титана - Фото
Завод ''Крымский титан'' (фото - пресс-служба ГПСУ)
08.04.2020, 19:07

В оккупированном Армянске заблокировали больницу, в которой лечился мужчина с коронавирусом. Внутри - больше 200 человек

Силовики оккупационной администрации Крыма заблокировали больницу во временно оккупированном Армянске и несколько цехов завода Крымский Титан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Оккупанты заблокировали Центральную городскую больницу Армянска, так как там проходил лечение мужчина, у которого обнаружили COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован в результате контактов с родственниками, которые вернулись из Москвы. Сейчас весь персонал в составе 124 человек и около 100 пациентов заблокированы в больнице на 14 суток.

Также утром 8 апреля на рабочих местах были заблокированы работники нескольких цехов завода Крымский титан, принадлежащего украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Для обеспечения блокады привлечены военнослужащие российского оккупационного контингента, отметили в Минреинтеграции.

"Блокировка работников, которая осуществляется оккупационной администрацией с целью сохранения показателей производства, создает опасность всплеска коронавируса в коллективе в условиях, когда нет возможности обеспечить людям надлежащую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

  • По данным Минреинтеграции, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают скрывать реальную картину, подвергая людей опасности. По состоянию на 7 апреля, российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавируса в Крыму и пять случаев в Севастополе.
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Вадим Ребрина
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