В оккупированной части Донецкой области — первая смерть от коронавируса

В больнице оккупированной Амвросиевки Донецкой области умер инфицированный коронавирусом человек, сообщает пресс-служба Минреинтеграции. При этом оккупационная администрация не признает этого факта.
По данным украинского министерства, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают скрывать реальную картину, подвергая людей опасности.
По состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие шестерых больных коронавирусом, но заявила об отсутствии летальных случаев.
Между тем украинская власть получила информацию, что 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки скончался гражданин, инфицированный коронавирусом. "Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята",- говорится в сообщении.
По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тысяч человек находятся под разными типами наблюдения по подозрению в инфицировании. По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, отметили в Минреинтеграции.