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В оккупированной части Донецкой области — первая смерть от коронавируса

В оккупированной части Донецкой области — первая смерть от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
07.04.2020, 21:05

В Амвросиевке Донецкой области умер инфицированный коронавирусом человек

В больнице оккупированной Амвросиевки Донецкой области умер инфицированный коронавирусом человек, сообщает пресс-служба Минреинтеграции. При этом оккупационная администрация не признает этого факта.

По данным украинского министерства, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают скрывать реальную картину, подвергая людей опасности.

По состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие шестерых больных коронавирусом, но заявила об отсутствии летальных случаев.

Между тем украинская власть получила информацию, что 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки скончался гражданин, инфицированный коронавирусом. "Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята",- говорится в сообщении. 

По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тысяч человек находятся под разными типами наблюдения по подозрению в инфицировании. По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, отметили в Минреинтеграции. 

  • Сегодня глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.
  • В Украине по состоянию на 09:30 7 апреля зафиксированы 1462 случаев, 45 из них летальные, выздоровели 28 человекLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина
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Донбасс оккупация коронавирус COVID -19
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