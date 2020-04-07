В оккупированной части Донецкой области — первая смерть от коронавируса

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В больнице оккупированной Амвросиевки Донецкой области умер инфицированный коронавирусом человек, сообщает пресс-служба Минреинтеграции. При этом оккупационная администрация не признает этого факта.

По данным украинского министерства, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают скрывать реальную картину, подвергая людей опасности.

По состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие шестерых больных коронавирусом, но заявила об отсутствии летальных случаев.

Между тем украинская власть получила информацию, что 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки скончался гражданин, инфицированный коронавирусом. "Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята",- говорится в сообщении.

По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тысяч человек находятся под разными типами наблюдения по подозрению в инфицировании. По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, отметили в Минреинтеграции.

Сегодня глава МОЗ Максим Степанов заявил , что Украина находится на пороге пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.

В Украине по состоянию на 09:30 7 апреля зафиксированы 1462 случаев, 45 из них летальные, выздоровели 28 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.