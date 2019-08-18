Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Крыму оккупанты случайно активировали 700-килограммовую ракету

В Крыму оккупанты случайно активировали 700-килограммовую ракету - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
18.08.2019, 11:53

После пуска 700-килограммовая ракета пробила стену ангара

В Саках российские оккупанты случайно активировали 700-килограмовую ракету класса "воздух - поверхность" в ангаре аэродрома. Об этом сообщает российский Коммерсант.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года, но огласку ему придали сейчас.

"Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД", - отмечается в сообщении.

Ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.

Уголовное дело военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева, обвиняемых военным следствием Следственного комитета России в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ), рассмотрел так называемый Крымский гарнизонный военный суд.

За инцидент военным ограничили продвижение по службе и удержали часть денежного обеспечения.

  • 5 июля российские военные в аннексированном Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море.
Напишите нам
Крым военные
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 