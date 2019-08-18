В Крыму оккупанты случайно активировали 700-килограммовую ракету

Иллюстративное фото: ЕРА

В Саках российские оккупанты случайно активировали 700-килограмовую ракету класса "воздух - поверхность" в ангаре аэродрома. Об этом сообщает российский Коммерсант.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года, но огласку ему придали сейчас.

"Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД", - отмечается в сообщении.

Ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.

Уголовное дело военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева, обвиняемых военным следствием Следственного комитета России в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ), рассмотрел так называемый Крымский гарнизонный военный суд.

За инцидент военным ограничили продвижение по службе и удержали часть денежного обеспечения.