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05.07.2019, 16:00

Военные РФ в Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море

Военные РФ в Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море - Фото
Фото: EPA

На фоне Sea Breeze Россия провела учения в оккупированном Крыму

Российские военные в оккупированном Крыму тренировались уничтожать корабли в Черном море. Об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа соседней России Вадим Астафьев, сообщает Радио Свобода.

По словам Астафьева, учения проходили на фоне маневров Sea Breeze 2019, в которых принимают участие корабли НАТО и Украины. В учениях были задействованы российские береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также 20 авианаводчиков, штурмовики Су-25см3 "Грач", бомбардировщики Су-24М и Су-34, и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В Минобороны страны-агрессора уточнили, что во время учений были задействованы более 5000. военнослужащих, около 500 единиц военной техники.

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Теги: Sea Breeze, Крым, учения, минобороны, Вадим Астафьев
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