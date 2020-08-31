В Люботине, где напали на сторонников ОПЗЖ, обнаружили арсенал оружия: фото

Изъяты 668 гранатометных выстрелов различного типа, 121 пусковой ракетный двигатель, 49 реактивных противотанковых гранат и многое другое

В городе Люботин Харьковской области, в одном из гаражей обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полицейские получили информацию о том, что в гараже Люботина незаконно хранится оружие, после чего провели там санкционированный обыск.

В подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 480 запалов типа УЗРГМ, 668 гранатометных выстрелов различного типа, 121 пусковой ракетный двигатель, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат. Также изъяты 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом.

Кроме того изъяты почти 62 тысячи патронов различного калибра, 20 тротиловых шашек общим весом 5 кг, 7 кг пластида, 1,5 кг другого взрывчатого вещества, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Полиция устанавливает происхождение боеприпасов и лиц, причастных к их незаконному хранению.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Вечером 27 августа на трассе у Люботина в Харьковской области обстреляли микроавтобус с людьми из травматического оружия резиновыми пулями. Четверо пострадали. В автобусе были активисты ОО Патриоты - За жизнь, главой которой является нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Кива обвинил в нападении членов партии Национальный корпус, те свою причастность отрицают. Задержаны 14 человек. Замглавы МВД Геращенко написал, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".

В полиции подтвердили, что задержанные по подозрению в нападении представляют "политические партии или движения", но не назвали их. Также там сообщили, что задержали еще пять человек. Всего, по данным правоохранителей, к нападению могут быть причастны около 39 человек.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.