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15.01.2019, 20:33

В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и взорвали гранату: фото

В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и взорвали гранату: фото - Фото
Фото: npu.gov.ua

Обнаруженный боеприпас находился мог сработать в любой момент

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В Ивано-Франковске на территории кафедры физического воспитания медуниверситета полицейские обнаружили и обезвредили гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в полицию позвонил местный житель и сообщил, что на улице Целевича на территории учебного заведения лежит предмет, похожий на гранату.

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На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Студентов и персонал университета срочно эвакуировали.

Сообщается, что обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: взорвали с помощью детонирующего шнура.

Других взрывоопасных предметов поблизости не обнаружили.

Сейчас следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Теги: ивано-франковск, полиция, граната
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