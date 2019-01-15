В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и взорвали гранату: фото

Фото: npu.gov.ua

В Ивано-Франковске на территории кафедры физического воспитания медуниверситета полицейские обнаружили и обезвредили гранату. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в полицию позвонил местный житель и сообщил, что на улице Целевича на территории учебного заведения лежит предмет, похожий на гранату.

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На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Студентов и персонал университета срочно эвакуировали.

Сообщается, что обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: взорвали с помощью детонирующего шнура.

Других взрывоопасных предметов поблизости не обнаружили.

Сейчас следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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