В МИД рассказали, что украинцы делали среди фанатов ЦСКА в Риме

Фото: скриншот с видео

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Где именно живут пострадавшие граждане Украины - в РФ или в Украине - сотрудники МИДа не знают

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Четверо украинцев, которые пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима, являются членами "украинского фанклуба" российского футбольного клуба ЦСКА. Об этом в комментарии Украинской правде сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По его словам, граждане Украины уже возвращаются домой. При этом где именно они живут, Погорельцев не знает – у МИДа "не было необходимости это выяснять". Известно лишь, что один из них покинул Италию авиарейсом до Варшавы.

"Они граждане Украины. Мы защищаем их права. Известно лишь, что они являются членами украинской фан-клуба ЦСКА", - сказал представитель МИД.

Вчера, 23 октября, сообщалось, что болельщики российского футбольного клуба ЦСКА прыгали на эскалаторе в метро Рима и это привело к его обрушению.

Сегодня в МИД Украины сообщили, что во время этого инцидента пострадали четыре украинца, они госпитализированы.