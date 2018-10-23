В метро Рима под фанатами ЦСКА обрушился эскалатор: видео, фото

Ранены 30 человек

Реклама

Реклама

Тридцать болельщиков российского клуба ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора на станции метро Repubblica в центре Рима. об этом сообщают росСМИ со ссылокй на посольство РФ в Италии.

"Из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения», - сказал представитель дипмиссии. Издание La Repubblica пишет, что в тяжелом состоянии находятся пять человек, один пострадавший лишился ноги.

По словам представителя римской полиции, сейчас людей отправили в медицинские учреждения города.

По версии местных СМИ, российские фанаты находились в нетрезвом состоянии и начали прыгать на эскалаторе.

Станция метро Repubblica, расположенная на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдет матч, закрыта после происшествия.

#Roma #metro #repubblica, aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco, tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 жовтня 2018 р.

Фото: twitter.com/RBWorldorg