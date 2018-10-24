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24.10.2018, 10:28

Обрушение фанами из РФ эскалатора в Риме: ранены и украинцы - МИД

Обрушение фанами из РФ эскалатора в Риме: ранены и украинцы - МИД - Фото
Фото: twitter.com/RBWorldorg

По информации консула, украинцы госпитализированы в ближайшие больницы

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Во время обрушения футбольными болельщиками из РФ эскалатора на станции метро Repubblica в центре Рима пострадали четыре украинца, они госпитализированы. Об этом говорится в сообщении Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев", - сказано в сообщении.

По словам руководителя консульского Департамента обеспечения МИД Василия Кирилича, консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники.

Вчера, 23 октября, сообщалось, что болельщики российского футбольного клуба ЦСКА прыгали на эскалаторе в метро Рима и это привело к его обрушению.

Сразу после аварии была информация о 30 пострадавших и 19 госпитализированных. По информации Hromadske, в МИД Украины подтвердили информацию о четырех пострадавших украинцах. 

Утром 24 октября посольство РФ в Италии сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписаны из больницы. По словам медиков, одному из пострадавших грозит ампутация стопы.

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Теги: футбольные фанаты, футбол, фаны, рим, эскалатор, российские фаны, цска
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