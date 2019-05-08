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08.05.2019, 14:59

В МИД сказали, есть ли украинцы среди погибших в горах Алтая

В МИД сказали, есть ли украинцы среди погибших в горах Алтая - Фото
Фото: depositphotos.com

Туристы были студентами Новосибирского государственного университета РФ

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Украинцев не было среди туристов, которые 6 мая попали под лавину на Южно-Чуйском хребте в Алтае (Россия). Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Укринформ.

"По предварительной информации ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, среди пострадавших в результате схода лавины граждан Украины нет", - сказал он.

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В результате ЧП семь человек погибли, двоим удалось выжить. Они самостоятельно дошли до ближайшей деревни только 8 мая. Из-за отсутствия в горах мобильной связи не могли сообщить о происшествии раньше. Туристы были студентами Новосибирского государственного университета РФ.

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Теги: турист, пострадавший, лавина, Алтай
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