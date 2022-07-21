В Москве найден с простреленной головой генерал-майор ФСБ в отставке

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева, сообщают российские пропагандистские медиа.

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76-летнего генерала ФСБ в отставке нашла мертвым на лестничной клетке его жена. По данным правоохранительных органов страны-агрессора, он погиб от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом был найден пистолет ТТ. Основной версией следствия является самоубийство.

Сообщается, что в квартире Лобачева нашли сейф с карабином, ружье и семь ножей, включая наградной кортик, а также магазин для пистолета ТТ и патроны к нему. Указывается, что разрешения на владение пистолетом у него не было.

5 июля в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом нашли погибшим от огнестрельного ранения в голову гендиректора компании "Астра-Шиппинг" Юрия Воронова.

Сергей Бережной

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