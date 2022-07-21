UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Москве найден с простреленной головой генерал-майор ФСБ в отставке

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 15:13
В Москве найден с простреленной головой генерал-майор ФСБ в отставке - Фото
Иллюстративное изображение

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева, сообщают российские пропагандистские медиа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

76-летнего генерала ФСБ в отставке нашла мертвым на лестничной клетке его жена. По данным правоохранительных органов страны-агрессора, он погиб от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом был найден пистолет ТТ. Основной версией следствия является самоубийство.

Сообщается, что в квартире Лобачева нашли сейф с карабином, ружье и семь ножей, включая наградной кортик, а также магазин для пистолета ТТ и патроны к нему. Указывается, что разрешения на владение пистолетом у него не было.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Москва фсб генерал
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 