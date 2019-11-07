В НБУ прокомментировали задержание своей сотрудницы

Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

В Национальном банке прокомментировали информацию киевских правоохранителей о задержании главного юрисконсульта финучреждения на взятке.

В пресс-службе НБУ заявили, что пока не получили детальной информации о задержании и выясняют обстоятельства происшедшего. При этом в финучреждении намерены провести внутреннюю проверку и заявили о готовности содейтвовать следственным действиям.

Также в НБУ отреагировали на публикацию имени предполагаемой задержанной. Там отметили, что женщина, о которой идет речь в сообщениях правоохранителей, не является работником подраздедения, отвечающего за выдачу лицензий на валютные операции. Отмечается, что задержание произошло за неделю до того, как женщина должна была уйти с должности. Это связано с тем, что она временно работала на ней из-за декрета основной сотрудницы.

"Другая важная деталь - по информации прокуратуры города Киева, работница НБУ "сама предложила свою помощь" финансовому учреждению", - сказано в сообщении. Совпадение это или нет, в НБУ намерены узнать по итогам расследований: своего и правоохранителей.