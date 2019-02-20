В Николаеве масштабные обыски: проверяют питание детей

Иллюстративное фото (iStock/Global Images Ukraine)

Полиция проводит обыски в учебных заведениях, проверяя информацию о присвоении денег и злоупотреблении полномочиями в Николаевском горсовете и на предприятиях при поставках детского питания. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Следствие полагает, что несколько предприятий в сговоре с чиновниками коммунального предприятия поставляют в учебные заведения Николаева продукцию ненадлежащего качества, цена которой значительно ниже заявленной в актах по договорам, заключенным с горсоветом.

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По данным следствия, по этой схеме было украдено более 7 млн грн.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве задержан полковник, продававший персональные данные и заработавший на этом на девять квартир.