Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 12:54

В Николаеве масштабные обыски: проверяют питание детей

В Николаеве масштабные обыски: проверяют питание детей - Фото
Иллюстративное фото (iStock/Global Images Ukraine)

По данным полиции, местные предприятия в сговоре с чиновниками отмывали деньги на продуктах питания для учебных заведений

Реклама
Реклама

Полиция проводит обыски в учебных заведениях, проверяя информацию о присвоении денег и злоупотреблении полномочиями в Николаевском горсовете и на предприятиях при поставках детского питания. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Следствие полагает, что несколько предприятий в сговоре с чиновниками коммунального предприятия поставляют в учебные заведения Николаева продукцию ненадлежащего качества, цена которой значительно ниже заявленной в актах по договорам, заключенным с горсоветом.

Реклама

По данным следствия, по этой схеме было украдено более 7 млн грн.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве задержан полковник, продававший персональные данные и заработавший на этом на девять квартир.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, дети, Николаев, обыски, питание, горсовет, учебные заведения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 